Тима Белорусских объявил о существовании пятилетней дочери после приговора

Поп-певец Тима Белорусских, недавно приговоренный к двум годам частичного ограничения свободы по делу о незаконном обороте наркотиков, объявил о существовании пятилетней дочери. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте, передает «Московский комсомолец».

«У каждого беззаботного чела есть свои скелеты в шкафу. Начнем с того, что я папа», — отметил 22-летний артист. Он добавил, что его прекрасной дочке уже пять лет. Других подробностей музыкант приводить не стал.

Ранее Тима Белорусских прокомментировал свой обвинительный приговор. «Я стал сильнее и начну новую жизнь», — сказал исполнитель. Он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и признался, что чувствует любовь своих фанатов. По словам артиста, скоро он выступит перед российскими поклонниками.

16 апреля стало известно, что суд в Минске приговорил музыканта к ограничению свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение. Певца обвинили в приобретении 1,9609 грамма гашиша и 0,0375 грамма амфетамина. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) — певец из Белоруссии, начавший сольную карьеру четыре года назад. Среди наиболее известных песен артиста — «Мокрые кроссы» и «Незабудка».