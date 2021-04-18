Песков рассказал о возможном участии Путина в климатическом саммите

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможном участии главы государства Владимира Путина в климатическом саммите. Об этом он сообщил в воскресенье, 18 апреля, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», запись которой доступна на сайте телеканала «Россия 1».

«Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что в Кремле начали получать информацию по встрече только «в последние дни». Представитель российского лидера добавил, что данные будут тщательно изучены, прежде чем будет принято решение об участии Путина в мероприятии.

Климатический саммит должен пройти 22 и 23 апреля. Инициатором проведения стало руководство США. На мероприятии также планируется участие глав 40 государств. Во ходе встречи лидерам предстоит обсудить сокращение вредных выбросов в окружающую среду и совместную борьбу с изменением климата.