Сестры Кардашьян снялись в корсетах люксового бренда и были обруганы в сети

Участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» снялись в одинаковой одежде люксового бренда и были обруганы в сети. На соответствующий ролик, опубликованный в Instagram-сторис Кайли Дженнер, обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных кадрах сестры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер позируют в бордовых корсетах итальянского модного дома Dolce & Gabbana из весенней коллекции 2005 года. Известно, что стоимость вещи составляет 4500 фунтов стерлингов (470 тысяч рублей). «Мы не планировали одеться одинаково», — подписала видео Дженнер.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид сестер. «Как вообще можно считать их привлекательными после того, как они изуродовали филлерами свои лица и тела? Если кого-то и нужно запретить в социальных сетях, то точно эту чокнутую семейку, которая оказывает ужасное влияние на молодое поколение», «Деформированные страшилы, никому до вас нет дела», «И это считается красивым?» — высказывались они.

В марте сестры Кардашьян снялись в бикини и порадовали фанатов. На размещенном в сети кадре сестры Кортни и Ким Кардашьян, а также Кайли Дженнер снялись в бежевых купальных костюмах разных оттенков. Их запечатлели загорающими на солнце на фоне природы с распущенными волосами и нюдовым макияжем. Их образы дополнили различные серьги, браслеты и колье.