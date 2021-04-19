В России раскрыли аферу в миллион евро на мебель для резиденции в Париже

Завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя гендиректора предприятия «Росзагрансобственность» управления делами президента России 51-летней Ольги Неги, которую следователи считают причастной к афере стоимостью миллион евро, выделенных на покупку мебели для резиденции в Париже. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело о крупном мошенничестве было возбуждено осенью 2019 года, но фигурантов в нем не было. Затем дело было раскрыто и подозреваемыми стали бывший начальник главного управления международного сотрудничества управления делами президента России Сергей Болховитин, умерший еще в 2017 году, директор немецкой компании Андрей Гардт, находящийся в розыске, и Ольга Неги.

По версии следствия, в 2011 году они сговорились похитить 1,7 миллиона евро, предназначенных для обустройства российской резиденции на бульваре Сошо в Париже, в частности, Гардт должен был обеспечить особняк мебелью и оргтехникой. На его счет были перечислены средства, но он не выполнил свои обязательства.

В декабре 2020 года Ольгу Неги арестовали по ходатайству следователя, несмотря на ее тяжелое состояние здоровья. Адвокаты указывают на истекающий срок давности по уголовному делу.