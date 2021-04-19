Российскому композитору Владимиру Преснякову-старшему удалили почку из-за онкологии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Музыкант рассказал, что обратился за медицинской помощью из-за болей в боку, от которых он страдал долгое время. Артист думал, что его беспокоит камень в почке, однако причиной проблем стал рак, который удалось обнаружить на ранней стадии. В настоящее время композитору назначен курс химиотерапии.

«Восстановление идет легко, я достаточно бодрый. Жалею лишь, что не играю в футбол — слабоват. Жаловаться не хочу, особенно сыну, он и так перенес ковид в тяжелой форме», — сказал Пресняков-старший.

Ранее в апреле его сын Владимир Пресняков заявил, что переболел коронавирусом. «Я переболел настолько жестко, что вышел едва живым. Люди, к сожалению, не понимают, насколько это серьезно и плохо», — отметил он.

Владимир Пресняков-старший — заслуженный артист России. Кроме саксофона, он играет на кларнете. Музыкант выступал в ВИА «Самоцветы» и других коллективах. Его сын Владимир Пресняков-младший — эстрадный певец.