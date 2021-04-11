Владимир Пресняков описал свое заболевание словами «вышел едва живым»

Музыкант Владимир Пресняков рассказал о серьезной болезни, подкосившей его здоровье. Об этом сообщает «КП».

Он признался, что COVID-19 протекал в тяжелой форме. В какой-то момент артиста даже стали посещать дурные мысли. «Я переболел настолько жестко, что вышел едва живым. Люди, к сожалению, не понимают, насколько это серьезно и плохо. Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаешься инвалидом в доме», — заявил музыкант. По его словам, ему помогла жена Наталья Подольская.

Пресняков рассказал, что супруга заставила его поехать в больницу. «Когда приехал в клинику, врачи мне сказали: "Чувачок, положение очень серьезное!" Я чудом выкарабкался», — заявил он, добавив, что сейчас чувствует себя хорошо и имеет антитела.

Пресняков и Подольская стали родителями во второй раз в конце октября 2020 года. Новорожденного сына решили назвать Иваном. Первый ребенок пары родился в 2015 году. В декабре прошлого года супруги купили квартиру в Москве. Как отметила Подольская, необходимость в покупке более просторного жилья у пары возникла после рождения второго сына.