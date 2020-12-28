Пресняков и Подольская купили квартиру в Москве

Российская певица Наталья Подольская рассказала о приобретении квартиры в Москве. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка и ее супруг — музыкант Владимир Пресняков — стали владельцами квартиры в одном из новых жилых комплексов в Западном административном округе Москвы. Как отметила Подольская, необходимость в покупке более просторного жилья у пары возникла после рождения второго сына.

Дом, где поселится семья, расположен в окружении зеленых зон. Рядом есть множество садов и школ. «А главное — в нашей квартире потолки пять метров! Я всегда мечтала об этом! Расширяться — так во всех направлениях. Я желаю всем обрести гнездышко своей мечты», — написала певица.

Пресняков и Подольская стали родителями во второй раз в конце октября 2020 года. Новорожденного сына решили назвать Иваном. Первый ребенок пары родился в 2015 году.

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