Российские артисты записали песню в поддержку работающих во время пандемии

Видео: Red Square Group / YouTube

Десятки российских артистов, которые сейчас находятся дома на самоизоляции, объединились для музыкальной акции поддержки «Мы работаем для вас». Видео опубликовано на YouTube-канале организаторов акции.

В описании к ролику говорится, что в акции приняли более 30 артистов, среди которых Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков, Владимир Пресняков, Пелагея, Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Александр Маршал и другие.

Деятели культуры посвятили песню «Мы этот мир» тем людям, которые не могут поддаваться страху коронавируса и выходят на работу. «Все оперативные службы, медицинские работники, курьеры, продавцы, сотрудники полиции и военные, таксисты, водители общественного транспорта и машинисты метро. Каждый день они совершают истинный подвиг во имя жизни и здоровья каждого из нас», — отметили организаторы акции.

Автором песни выступил Олег Шаумаров, известный по работам с Аллой Пугачевой, Максимом Фадеевым и другими звездами.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

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