Женщина показала способ восстановить антипригарное покрытие сковороды

Пользовательница TikTok Софи Луиза (Sophie Louise) показала, как можно восстановить антипригарное покрытие сковороды. Ролик с объяснениями она выложила в своем аккаунте.

Для начала женщина помыла сковороду мягкой стороной губки с моющим средством. Затем дала посуде высохнуть, поставила ее на плиту, разогрела до появления пара и засыпала все ее дно солью. Через некоторое время блогер стряхнула со сковороды остатки соли и протерла ее влажным бумажным полотенцем. После этого она полила посуду маслом, разбила на нее яйцо и показала, что оно не пригорает.

Ее ролик посмотрели больше трех миллионов человек. Некоторые комментаторы отметили, что подобному трюку учат поваров и сотрудников кейтеринга, и он действительно работает.

Ранее шеф-повар Мэтт Престон раскрыл способ идеально приготовить куриные яйца. Он пояснил, что главная хитрость при приготовлении яичницы-болтуньи — постоянно помешивать яичницу и убирать ее с самого горячего места на сковороде, чтобы не пересушить.