В России предсказали скорый рост ключевой ставки

Аналитики считают, что Банк России в пятницу, 23 апреля, из-за роста геополитической напряженности и по-прежнему нестабильной ситуации с инфляцией повысит ключевую ставку второй раз подряд, пишет РИА Новости.

Основным сценарием является повышение ключевой ставки в апреле 2021 года на 0,5 процентного пункта — до уровня 5 процентов. «Этому будет способствовать рост геополитической напряженности и повышенные риски введения "жестких санкций"; и инфляционное давление как в России, так и в большинстве развивающихся экономик», — сказал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина давала прогноз по срокам восстановления отечественной экономики. По ее словам, это случится уже в текущем году. «Мы ожидаем, что рост продолжится, и также ожидаем, что экономика вернется к докризисному уровню до конца этого года», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции. Также она отрицательно ответила на вопрос о том, приведет ли повышение ключевой ставки к замедлению темпов роста экономики.