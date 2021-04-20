Украина отправила в США нового посла Оксану Маркарову. Во вторник, 20 апреля, она улетела в Вашингтон, пишет «Страна.ua».

Маркарова заявила, что впервые с 1999 года летит куда-то с билетом в один конец. «С сегодняшнего дня — 24/7 в рядах дипломатической команды Украины», — написала она в соцсетях.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом в США в феврале. В 2018-2020 годах она была министром финансов Украины. Ранее работала в консалтинговых и инвестиционных компаниях.

2 апреля состоялся телефонный разговор между Зеленским и президентом США Джо Байденом. Беседа, которая состоялась на фоне очередного обострения в Донбассе, продлилась около часа. Байден заверил Зеленского, что обладает полной информацией о происходящем на Украине и вокруг нее, и пообещал не оставить республику без поддержки.

Затем Маркарова сообщила, что украинские дипломаты и офис Зеленского начали готовиться к встрече двух президентов.