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Путин анонсировал масштабную программу обновления парка машин скорой

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин анонсировал масштабную программу обновления машин скорой помощи. Об этом глава государства заявил в ежегодном послании Федеральному собранию, трансляцию которого на Youtube ведет Первый канал.

«В ближайшие три года дополнительно направим пять тысяч новых скорых в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города страны, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи», — сказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье необходимо продолжать модернизацию службы скорой помощи, парк машин скорой помощи будет расширяться. По его словам, в первую очередь необходимо модернизировать службу реанимации, чтобы оказывать помощь в особо сложных ситуациях.

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