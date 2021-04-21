Путин анонсировал масштабную программу обновления парка машин скорой

Президент России Владимир Путин анонсировал масштабную программу обновления машин скорой помощи. Об этом глава государства заявил в ежегодном послании Федеральному собранию, трансляцию которого на Youtube ведет Первый канал.

«В ближайшие три года дополнительно направим пять тысяч новых скорых в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города страны, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи», — сказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье необходимо продолжать модернизацию службы скорой помощи, парк машин скорой помощи будет расширяться. По его словам, в первую очередь необходимо модернизировать службу реанимации, чтобы оказывать помощь в особо сложных ситуациях.