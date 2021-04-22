Россиянам назвали опасные для автоматической коробки передач ошибки

Автомобилисты часто совершают ошибки, опасные для автоматической коробки переключения передач (АКПП). Их россиянам назвала газета «Аргументы и факты».

Эксперты издания объяснили, что автомобили с АКПП не приспособлены для занятия дрифтом или стритрейсингом, и такими действиями можно «убить» коробку, так как гидротрансформатор не рассчитан на подобные нагрузки, а муфта сильно перегревается.

Кроме того, АКПП могут навредить поездки по грязи и рыхлому снегу с пробуксовками, а также попытки вытянуть другой застрявший автомобиль. Многие коробки на бюджетных авто не имеют дополнительной системы охлаждения, поэтому через 10-15 минут движения под большими нагрузками перегреваются, после чего включается аварийный режим. Частое повторение таких действий приводит к поломке фрикционов и гидроблока.

Запуск двигателя с толкача также недопустим для АКПП — это может привести к поломке внутренней механики. Буксировка таких машин может проводиться только на небольшие расстояния и с малой скоростью. Газета отметила, что производители теперь вообще запрещают буксировку автомобилей с автоматом на любые расстояния, кроме затаскивания на эвакуатор. Перевозка машин с автоматом на тросе грозит снижением ресурса АКПП.

Еще одна ошибка — не следить за чистотой радиатора охлаждения трансмиссии. Он может забиться грязью и автомат не сможет долго работать в предельных режимах.

При стоянке под наклоном стоит пользоваться ручным тормозом, а не просто оставлять машину в режиме паркинга. В таком положении вся нагрузка от автомобиля находится на небольшой защелке фиксатора на вале коробки, которая может изнашиваться и проскакивать при долгой нагрузке. Тогда ломается тросик привода коробки, после чего становится невозможным перевести АКПП в режим «Драйв».