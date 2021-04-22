Российским властям напомнили о крайнем сроке по мерам поддержки бизнеса

Глава правительства Михаил Мишустин напомнил о крайнем сроке для подготовки властями мер поддержки малого и среднего бизнеса в России. Как сообщает РБК, премьер-министр сказал об этом со время совещания кабмина.

«Правительство должно в течение месяца подготовить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса», — сказал он. «Глава государства предложил меры для решения вопросов, которые затрагивают каждого гражданина. Выполнение положений послания — это безусловный ориентир работы правительства», — добавил премьер-министр.

В среду, 21 апреля, во время послания Федеральному собранию президент похвалил российский бизнес за ответственный подход к решению социальных задач во время пандемии коронавируса. Он пообещал, что власти будут поощрять предпринимательскую инициативу и стимулировать частные инвестиции.

По словам Путина, правительству в течение месяца предстоит представить новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства, включая налоговое стимулирование, повышение доступности кредитов и расширение возможностей для сбыта продукции.