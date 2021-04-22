Россия
 
Последние новости
В Подмосковье Ил-78 зашел на аварийную посадку из-за неисправности шасси
Глава Суперлиги назвал виновного в развале проекта
Комнаты в Москве резко подорожали
Известная телеведущая созналась в употреблении наркотиков и разочаровала фанатов
Стилисты раскрыли правду о нарядах звезд на «Оскаре»
Россиянам раскрыли особенности отдыха на недавно открывшемся пляжном курорте
Греф рассказал об избытке денег
Литва задумалась о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
В России назвали «козырь» на случай войны
Москвич выставил на продажу бивень мамонта за три миллиона рублей 
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 8996 новых случаев коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 8996 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 736 121. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

8996
новых случаев коронавируса
выявлено в России за сутки

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2704), Санкт-Петербурге (682) и Московской области (590). Меньше всего — в Еврейской автономной области (1) и Ненецком автономном округе (1).

За сутки зафиксировано 397 летальных исходов, общий показатель смертей составил 107 103.

Суточное количество выздоровлений составило 8934, общее — 4 361 807.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мурашко объяснил невозможность послаблений для привитых от коронавируса
Матвиенко назвала срок снятия всех коронавирусных ограничений в России
Назван возможный срок регистрации вакцины «Спутник Лайт»