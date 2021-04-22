В России выявили 8996 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8996 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 736 121. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

8996 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2704), Санкт-Петербурге (682) и Московской области (590). Меньше всего — в Еврейской автономной области (1) и Ненецком автономном округе (1).

За сутки зафиксировано 397 летальных исходов, общий показатель смертей составил 107 103.

Суточное количество выздоровлений составило 8934, общее — 4 361 807.