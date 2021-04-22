Депутаты Польши, Литвы и Украины приехали в Донбасс и выступили с заявлением

Депутаты из Польши, Литвы и Украины приехали в Донбасс и выступили с заявлением в поддержку Киева. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает «24 канал».

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, вице-премьер польского сейма Малгожата Гошевская и вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас прибыли в Широкино Донецкой области. Они посетили Мариупольский порт и КПВВ «Гнутово».

«Братья, вы не одни. Мы воочию увидели проблему, которая не только ваша, но и проблема всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона — Россия», — заявил Саударгас.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Киев также утверждает, что Россия наращивает военное присутствие у границ. В Кремле заявили, что войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.