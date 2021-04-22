Названа причина аварийной посадки военного Ил-78 в Подмосковье

Военный самолет-заправщик Ил-78М-2 в ходе летных испытаний отрабатывал аварийную посадку в подмосковном Жуковском. Такую причину РИА Новости назвали в пресс-службе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

«Самолет проходит программу летных испытаний, в ходе которой отрабатываются различные режимы выполнения взлета и посадки», — сказали в ОАК.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-78 готовится к аварийной посадке в аэропорту Жуковский из-за неисправности шасси. На борту находилось 16 человек, перед снижением воздушное судно вырабатывало топливо. По данным источника ТАСС в силовых структурах, борт был военный. В аэропорту его ждали экстренные службы и пожарная техника.

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