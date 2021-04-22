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В Подмосковье Ил-78 зашел на аварийную посадку из-за неисправности шасси

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В подмосковном Жуковском самолет-заправщик Ил-78 зашел на аварийную посадку из-за неисправности шасси. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, на борту 16 человек. Обстоятельства происшествия выясняются, самолет вырабатывает топливо.

Как передает ТАСС, проблема в том, что у самолета не убирается носовая стойка шасси. Агентство уточняет, что он транспортирует 77 тонн топлива. Источник в силовых структурах сообщил, что борт военный. В аэропорту находится пожарная техника, экстренные службы приведены в готовность к реагированию.

Ранее сообщалось, что в Марсковском районе Саратовской области разбился легкомоторный самолет Ан-2. Известно, что он занимался сельхозобработкой полей.

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