В Ереване прогремел взрыв

В Ереване на проспекте Аршакуняц прогремел взрыв. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает «Sputnik Армения».

Взорвался автомобиль. На место выехали спасатели. По предварительной информации, два человека погибли, один пострадал.

Сообщение о взрыве поступило в 7:58. Причины случившегося выясняются.

В феврале на Украине прогремел взрыв в больнице города Черновцы. Один человек погиб, один пострадал, еще 20 человек эвакуировали. Сообщалось, что в больнице на втором этаже взорвался баллон с кислородом. Там находились пациенты с коронавирусом.