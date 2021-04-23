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Совфед одобрил закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании

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Фото: пресс-служба Совета Федерации

Совет Федерации России одобрил закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании в день перед выборами. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Предвыборная агитация в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд должна быть завершена в ноль часов по местному времени первого дня голосования. Уточняется, что проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.

Закон также позволяет в течение пяти дней обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов. Раньше срок составлял десять дней.

Также теперь суд не сможет отменить решение избирательной комиссии о регистрации кандидата из-за выявленных нарушений, если избирательная комиссия ранее не известила кандидатов о них.

Закон отправится на подписание президенту и вступит в силу со дня официального опубликования.

22 апреля Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании. В октябре глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что «день тишины» в современных условиях развития социальных сетей и интернета лишен смысла.


Предыстория: Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании
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