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Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании

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Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли закон, отменяющий положение о запрете предвыборной агитации в «день тишины», предшествующий выборам, в случае проведения многодневного голосования. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает РИА Новости.

Согласно новой норме, если Центризбирком принимает решение о проведении голосования в течение нескольких дней, предвыборную агитацию следует завершить «в ноль часов по местному времени первого дня голосования».

Новый закон сокращает с десяти до пяти дней срок подачи жалобы об отказе в регистрации, а также соответствующего иска в суд в случае, если жалоба оставлена без удовлетворения. При этом, решение избирательной комиссии по жалобе об отказе в регистрации может быть обжаловано только в суде.

Также закон устанавливает, что решение избиркома о регистрации кандидатов не может быть отменено судом из-за нарушений при подаче документов, если избирательная комиссия не известила об этих нарушениях кандидата заранее.

В октябре глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что «день тишины» в современных условиях развития социальных сетей и интернета лишен смысла.

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