На Московском кинофестивале прокомментировали снятие с показа драмы о геях

На Московском международном кинофестивале (ММКФ) прокомментировали снятие с показа короткометражной драмы о геях «Фанаты». Об этом сообщает «Подъем».

Художественный руководитель российских программ мероприятия Ирина Павлова заявила, что такое решение по поводу картины Севы Галкина было принято ею лично. При этом она подчеркнула, что не обязана объяснять его.

Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов предположил, что ленту могли снять из-за мата: «Я про этот фильм просто ничего не знаю. Я думаю, что оно [решение] связано в основном с нецензурной лексикой, которую мы не имеем права показывать».

О том, что фильм об ультраправых футбольных фанатах-геях запретили к показу на Московском международном кинофестивале, стало известно ранее в пятницу. «Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там еще такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады. Это фильм про жизнь, без оценочных суждений», — высказался режиссер картины Сева Галкин.

Фильм «Фанаты» был показан во внеконкурсной программе фестиваля PÖFF Shorts в Таллине. Он также номинирован на награду за лучший короткий метр на Dublin Independent Film Festival и за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Осло. Помимо этого, фильм номинировали на фестивалях Канады, Словении и США. «Фанатов» должны были показать в Центральном доме кино в Москве 23 апреля в 20:00.