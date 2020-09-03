В Москве отказались от показа российской ЛГБТ-драмы

Российскую ЛГБТ-драму «Аутло» Ксении Ратушной, несмотря на наличие прокатного удостоверения, не могут показать в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

У продюсеров не получается договориться с московскими кинотеатрами и площадками о показе фильма на большом экране. 1 сентября управляющие «Президент-Отеля», где 5 сентября должна была пройти московская премьера ЛГБТ-драмы Ратушной, расторгли договор, сославшись на «неустранимые технические проблемы». «Альтернативную дату после ликвидации неисправности нам даже не предложили», — пояснила креативный продюсер картины Вероника Чибис.

Как уточнили продюсеры, это не первый отказ со стороны столичных площадок. Ранее большая премьера фильма должна была состояться в кинотеатре «Октябрь», но и там показать кино не удалось. Отказались показывать фильм «Гоголь-центр» и кинотеатр «Художественный». Программные директора этих площадок жаловались на проблемы, связанные с возможным показом ленты.

Владислав Пастернак, гендиректор кинокомпании HHG, занимающейся прокатом «Аутло» в России, отметил, что это первый подобный случай в истории компании. «Мы имели дело с разными фильмами на самые острые темы. Все они, включая "Аутло", соответствовали законодательству РФ, но ни технических проблем, ни открытого нежелания сотрудничать пока ни один потенциальный партнер не высказывал», — заявил Пастернак.

«Аутло» рассказывает историю хулигана, чьи тело и душа становятся объектом желания у двух персонажей — преступницы Аутло и гея Никиты. Прокат фильма намечен на 29 октября 2020 года. Европейская премьера картины прошла на фестивале «Темные ночи» в Таллине. Российская премьера ленты состоялась на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, где фильм получил награды за лучший дебют, лучшую операторскую работу и лучшую музыку.