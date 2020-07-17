ЛГБТ-активисты пожаловались на отсутствие трансгендеров в кино

Альянс геев и лесбиянок против диффамации (ГЛААД) опубликовал ежегодный отчет об изображении представителей ЛГБТ-сообщества в фильмах крупнейших голливудских студий. Активисты пожаловались на отсутствие трансгендеров в кино, пишет The Hollywood Reporter.

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В исследовании, охватившем 118 фильмов 2019 года, отмечается, что репрезентация геев и лесбиянок в кино выросла по сравнению с прошлым годом. В 2018-м ЛГБТ-персонажи были представлены в 18,2 процента вышедших картин, а в 2019-м — в 18,6 процента. При этом лент с трансгендерными персонами активисты не обнаружили. По их словам, такая ситуация сохраняется уже третий год подряд.

В 2018 году представители ГЛААД в ежегодном отчете потребовали вводить геев и лесбиянок в каждый второй голливудский фильм.