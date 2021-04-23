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Глава Мосгосстройнадзора умер после COVID-19

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Олег Антосенко
Олег Антосенко
Фото: сайт Стройкомплекса Москвы

Председатель комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Олег Антосенко умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, чиновник скончался от осложнений, связанных с тяжелым течением COVID-19. Он находился в отпуске за пределами города.

Олег Антосенко родился 9 февраля 1959 года в Куйбышеве. В феврале 2014-го возглавил комитет государственного строительного надзора города Москвы, который входит в состав столичного комплекса градостроительной политики и строительства и отвечает за государственный строительный надзор, выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

За последние сутки в России выявили 8840 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 744 961. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2502), Санкт-Петербурге (694) и Московской области (609).

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