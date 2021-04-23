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Названа причина 60 процентов всех случаев головной боли

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Причиной 60 процентов головных болей является неправильный прикус. Ее назвала врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова, передает радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, многие люди ошибочно связывают головные боли с наследственностью.

«Вы не понимаете от чего она. Голова болит, и думаете: "у бабушки было — это все по наследству". Это все от прикуса. Уже доказано, что 60 процентов головных болей — от неправильного прикуса», — объяснила специалистка.

Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, что весной голова может начать болеть из-за смены сезонов. Еще одна причина — нехватка витаминов В и D. Из-за этого сосуды ослабевают, происходит спазм. Медик рекомендовала россиянам пить витамины, следить за иммунитетом и состоянием ЖКТ.

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