Бывшего главреда российской газеты посадили за изнасилование журналистки

Бывшего главного редактора газеты «Новгород» Михаила Боголюбова признали виновным в изнасиловании журналистки Алины Щегловой и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение вынес Новгородский районный суд, сообщает ТАСС.

12 октября 2019 года новгородская журналистка Алина Щеглова опубликовала пост, который назывался «История одного насилия». В нем она впервые рассказала об изнасиловании, не называя имени насильника, и объявила, что подала заявление в Следственный комитет. По ее версии, все произошло ночью 27 сентября в редакции газеты, где небольшая компания журналистов праздновала вручение наград регионального конкурса.

«По его версии, все было добровольно, по взаимному согласию. Но я слишком брезглива, чтобы соглашаться на секс с не самым приятным мне человеком в грязном, маленьком, вонючем туалете редакции», — пишет журналистка.

В декабре Боголюбов уволился из газеты по собственному желанию. Он не признал свою вину ни на предварительном следствии, ни в суде. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в областном суде.