Следствие не нашло криминала в смерти Легкоступовой

Следственный комитет Москвы вынес седьмое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Закрытая черепно-мозговая травма, которая привела к трагедии, была признана несчастным случаем. По версии следствия, артистка в алкогольном опьянении поскользнулась и упала в ванной, ситуация осложнилась хроническими заболеваниями на фоне злоупотребления спиртным.

Легкоступова умерла от полиорганной недостаточности, свидетельствуют данные длительной доследственной проверки. Следователи отметили, что похмельный синдром у певицы на фоне десятилетнего стажа употребления алкоголя сопровождался «выраженными неврологическими, психическими и соматическими расстройствами».

Следственный комитет не обнаружил признаков насильственной смерти после возможного избиения мужем Юрием Фирсовым, в котором обвиняла его дочь Легкоступовой Анэтта Бриль. Поступил отказ в возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве, причинении смерти по неосторожности, доведении до самоубийства и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (статьи 105, 109, 110, часть 4 статьи 111 УК РФ).

«КоммерсантЪ» сообщил, что, по неподтвержденным данным, решается вопрос о проверке самой Бриль. Вдовец артистки потребовал привлечь женщину к ответственности за кражу его личных документов, которые находились в квартире, где жили супруги. Также дочери может быть вменен ложный донос и хищение крупной суммы денег.

Ранее была раскрыта истинная причина смерти Валентины Легкоступовой. Главный судмедэксперт Москвы и руководитель исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского проанализировали посмертное состояние певицы и пришли к выводам, что она умерла из-за полиорганной недостаточности, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. За несколько дней до этого появилась информация о том, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Пара долгое время не связывалась с родственниками, а 7 августа обоих нашли в московской квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. На теле доставленной в больницу Легкоступовой обнаружили многочисленные травмы и синяки.