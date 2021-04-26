Месть девушки парню за любовь к барам вызвала споры в сети

Блогерша испортила одежду молодого человека из-за его любви к барам и вызвала споры в сети. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница Бекки Уильямс (Becky Williams) опубликовала видео, в котором показала, как отомстила молодому человеку. По ее словам, мужчина второй раз за неделю пообещал ей вернуться из бара в определенное время и опоздал на несколько часов.

По этой причине блогерша решила испортить одежду обидчика с помощью средства для отбеливания белья. На размещенных кадрах она укладывает джинсы, спортивные штаны и футболки парня в ванную с горячей водой, затем поливает вещи отбеливателем, чтобы на них появились пятна.

«Надеюсь, тебе понравятся твои новые вещи, клоун», — подписала пост Уильямс, который стал вирусным и набрал 231 тысячу просмотров. Публикация получила неоднозначную реакцию со стороны зрителей.

Одни юзеры раскритиковали поведение девушки: «Ты слишком злая», «Я надеюсь, что это шутка», «Ты ведешь себя как психопатка», «Это ужасный поступок, представьте, если бы такое совершил мужчина — его бы обругали в 10 раз больше».

Другие комментаторы, в свою очередь, оценили поступок блогерши. «Ты такая крутая», «Так поступают с теми, кто не исполняет свои обещания», «В следующий раз используй блестки и клей», «Лучше используй холодную воду — тогда белизна действует лучше», — высказывались они.

В феврале другая блогерша, которая оригинально отомстила парню-изменщику, прославилась в соцсетях. Героиня ролика распечатала все переписки бывшего молодого человека с другими девушками в соцсетях, а затем с помощью суперклея развесила листы по всей его спальне.