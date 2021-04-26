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Женщина не смогла сменить фамилию из-за взятой напрокат в 1999 году видеокассеты

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Кадр: CBS

Жительница американского штата Техас, не смогла сменить фамилию после свадьбы из-за того, что 20 лет назад якобы взяла напрокат видеокассету и не вернула ее. Об этом сообщает сайт телеканала CBS News.

Кэрон Макбрайд (Caron McBride) узнала, что обвиняется в совершении преступления из-за того, что она якобы 20 лет назад не вернула взятую напрокат видеокассету с сериалом «Сабрина — маленькая ведьма».

Макбрайд узнала об обвинении, когда попыталась сменить фамилию после свадьбы в штате Техас. Женщине сообщили, что у нее есть проблемы с законом в штате Оклахома, где она проживала раньше. Ей дали телефонный номер, позвонив по которому американка узнала, что числится в розыске как преступница. «Я думала, у меня случится сердечный приступ», — призналась она.

Согласно материалам суда, в марте 2000 года женщине вынесли обвинение в присвоении арендованного имущества. Прокат видеокассет закрылся в 2008 году.

Американка заявила, что не помнит, чтобы брала напрокат этот фильм. Она предположила, что его взял ее квартирант. «У него было двое дочерей, которым было около 8-11 лет. Скорее всего, это он взял кассету и не вернул ее. Я даже никогда не смотрела этот сериал — он не в моем вкусе», — пояснила она.

Женщина предположила, что, возможно, ее в течение 21 года не брали на работу в различные организации, так как работодатели во время проверок видели приписываемое ей обвинение в преступлении.

В конце концов, обвинения с женщины были сняты в офисе окружного прокурора города Кливленд, штат Техас.

Ранее сообщалось, что американец может попасть за решетку из-за DVD из видеопроката, который он забыл вернуть в срок. Видеопрокат несколько лет пытался связаться с ним и получить фильм обратно, но затем сдался и сообщил о проблеме в прокуратуру округа.

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