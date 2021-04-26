Купившим билеты на море россиянам отказали в перелете в последний момент

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила первый за год рейс в Черногорию прямо перед взлетом. Об этом сообщает телеканал «360».

Так, самолет из Москвы должен был вылететь в Тиват в 9:40 утра по московскому времени, пассажиров зарегистрировали, однако так и не допустили до паспортного контроля, а впоследствии им отказали в полете в последний момент.

Позже россиянам, купившим билеты, чтобы отдохнуть на море, объявили, что рейс не состоится, так как перевозчик не получил разрешение от МИД России на полеты.

Кроме того, в прохождении паспортного контроля отказывали туристам, не имеющим справку об отсутствии коронавируса — несмотря на то, что Черногория отменила требование об обязательном предоставлении такого документа.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, объявление черногорских властей о готовности принимать путешественников без ограничений не означает автоматическое возобновление авиасообщение между странами, так как Россия не делала встречных заявлений.

«Рейсы существуют, но они носят статус грузопассажирских или так называемых вывозных. Соответственно, на каждый такой рейс надо получать свое разрешение», — пояснила спикер.

20 апреля правительство Черногории объявило об открытии страны для россиян без ограничений. Как уточнил министр финансов Милойко Спаич (Milojko Spajić), все ограничительные меры, включая ПЦР-тестирование, будут сняты для въезжающих в страну путешественников из России, Белоруссии, Северной Македонии и с Украины.