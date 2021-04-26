В Европе завели дело против российского олигарха

В Европе завели уголовное дело против российского олигарха, бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлева, пишет Bloomberg со ссылкой на данные швейцарской прокуратуры. Власти этой страны подозревают бизнесмена в создании «ложных предлогов и угроз» для «вывоза человека за границу с целью передачи иностранным властям».

Обвинение касается дела швейцарского арт-дилера Ива Бувье, который был арестован в Монако, где живет и владеет одноименным футбольным клубом Рыболовлев, в 2015 году, когда приехал в гости к российскому бизнесмену, чтобы обсудить очередную сделку по приобретению картин.

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К тому времени, по оценке Рыболовлева, он купил при помощи Бувье предметов искусства на два миллиарда долларов. При этом он обвинил Бувье в намеренном завышении цены на некоторые картины в общей сложности на миллиард долларов.

В 2019 году власти Монако сняли обвинения с арт-дилера, заявив, что прежнее расследование в отношении него было предвзятым. За год до этого уже сам Рыболовлев стал фигурантом дела о коррупции и торговле влиянием в Монако.

Разбирательства в рамках него по-прежнему продолжаются. Теперь к ним добавились претензии со стороны властей Швейцарии. Адвокаты россиянина заявляют о невиновности своего клиента и собственной уверенности в положительном исходе дела.