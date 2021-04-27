ТНТ закроет шоу с Бузовой

Телеканал ТНТ свернет проект «ББ-шоу», который вели Ольга Бузова и Ксения Бородина. О проведении финальных съемок программы сообщает «Собеседник».

По данным издания, продюсеры решили закрыть передачу «за считаные дни», удивив даже сотрудников съемочной группы. Последние отснятые выпуски выйдут до конца апреля.

«Решение о закрытии шоу стало полной неожиданностью. У программы были очень хорошие рейтинги. Цифры колебались в районе 10, а порой и больше... Мало какой проект на ТНТ может похвастать таким рейтингом», — отметили источники журналистов. Они не уточнили, по какой причине программу решили закрыть.

Ранее стало известно о том, что Бузова получила собственное шоу на ТНТ. Это произошло после того, как звезда отказалась участвовать в реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю».

«ББ-шоу» перезапустили в марте 2021 года. Изначально программа называлась «Бородина против Бузовой», однако продюсеры посчитали, что предыдущий проект за четыре года в эфире «поднадоел зрителям», поэтому потребовали полностью изменить оригинальный формат. Они решили отказаться от скандальности, а вместо этого сосредоточиться на решении проблем гостей. Однако шоу продержалось в эфире менее двух месяцев.