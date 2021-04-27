Россиянка сняла порно со своими детьми и попала под арест

Жительница Нижнего Новгорода попала под арест после того, как сняла порно со своими детьми и распространила их в сети. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

По данным издания, 33-летняя россиянка делала порнографические снимки с 12-летним сыном и 11-летней дочерью.

«Точное время, когда именно все это происходило, пока не установлено — так что, возможно, тогда ребята были еще младше», — отметили представители полиции в разговоре с журналистами.

Против арестованной женщины возбудили уголовное дело, она обвиняется в использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов. Подозреваемая признала вину, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники полиции в Екатеринбурге нашли автора детского порно с помощью фотографии с GPS-координатами. Полицейские изучали фотографии, на которых были изображены мужчина и несовершеннолетняя. В свойствах одной из них оказались данные о том, где был сделан снимок — так они вышли на подозреваемого.