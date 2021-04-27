«Спутник V» прошел первый этап экспертизы Европейского медицинского агентства

Европейское медицинское агентство завершило первый этап экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас идет подготовка к проверке производственной площадки. «Ждем отчета и готовимся к инспекции по производственной площадке», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что «Спутник V» производится в авральном режиме из-за высокого спроса во многих странах.

По данным Центра имени Гамалеи, где изобрели вакцину, в мире препаратом привились около 10-11 миллионов людей.