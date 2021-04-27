В австралийской школе белых мужчин-христиан назвали «угнетателями»

В Австралии специалист по работе с молодежью заставила учеников школы, которые соответствовали определенным критериям, встать перед классом и объяснила, что они являются историческими «угнетателями». Об этом пишет Herald Sun.

Сотрудница горсовета Кингстона, которая приехала в Мельбурн рассказывать школьникам «о привилегиях, местоимениях и интерсекциональности», объяснила учащимся, что белые люди мужского пола, исповедующие христианство, являются «привилегированной группой». Она также попросила тех, кто соответствует данным параметрам, встать в классе перед остальными.

Ученики и их родители отмечают, что они шокированы данным инцидентом. Директор школы, в свою очередь, заявил, что учебное учреждение не одобряет подобных подходов и посылов.

Ранее актера Хэнка Азарию, озвучивавшего в «Симпсонах» персонажа-гея Хулио, заменили на гомосексуального актера Тони Родригеса. Родригес, как и его будущий герой, является представителем ЛГБТ и кубинцем. Артист начал работать над шоу в марте и признался в соцсетях, что его мечта об участии в этом проекте наконец-то сбылась.