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В австралийской школе белых мужчин-христиан назвали «угнетателями»

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Фото: Marmorino/Newpress/Ropi / ZUMAPRESS.com

В Австралии специалист по работе с молодежью заставила учеников школы, которые соответствовали определенным критериям, встать перед классом и объяснила, что они являются историческими «угнетателями». Об этом пишет Herald Sun.

Сотрудница горсовета Кингстона, которая приехала в Мельбурн рассказывать школьникам «о привилегиях, местоимениях и интерсекциональности», объяснила учащимся, что белые люди мужского пола, исповедующие христианство, являются «привилегированной группой». Она также попросила тех, кто соответствует данным параметрам, встать в классе перед остальными.

Ученики и их родители отмечают, что они шокированы данным инцидентом. Директор школы, в свою очередь, заявил, что учебное учреждение не одобряет подобных подходов и посылов.

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