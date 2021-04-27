Вупи Голдберг напишет сценарий о пожилой темнокожей супергероине

Актриса Вупи Голдберг напишет сценарий фильма о пожилой темнокожей супергероине. Об этом она сообщила в интервью изданию Variety.

«Я была одержима супергероями с тех пор, как была маленькой девочкой. Все они постоянно спасают Землю. Но знаете, кто спасет Землю на самом деле? Старые темнокожие женщины», — сказала артистка. Она не раскрыла название и другие подробности, связанные с ее новым проектом.

В марте Вупи Голдберг и более 40 американских и европейских актеров, режиссеров и музыкантов подписали открытое письмо в поддержку участниц группы Pussy Riot Марии Алехиной и Люси Штейн. Культурные деятели призвали прекратить преследование и освободить активисток, находящихся под домашним арестом.

Вупи Голдберг — американская актриса театра и кино, посол доброй воли ЮНИСЕФ. Одна из немногих знаменитостей, удостоенная четырех главных американских престижных наград: «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони».