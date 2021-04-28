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Кремль оценил идею объединения регионов России

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В Кремле не исключают объединение регионов России, однако инициатива по этом вопросу должна исходить от народа. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил идею вице-премьера Марата Хуснуллина, передает ТАСС.

«Во многих регионах, действительно, экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения», — заявил Песков и подчеркнул, что главным критерием является воля жителей этих регионов.

По словам представителя Кремля, далеко не везде жители регионов хотят сейчас этого укрепления. «И это является определяющим фактором», — добавил Песков.

Во вторник, 27 апреля, Хуснуллин заявил, что существующий принцип деления России на регионы «неправильный», такого их количества стране не нужно. По его мнению, стоит объединять небольшие регионы с более крупными соседними, чтобы вопросами этих территорий занимались губернаторы, а не федеральная власть.

Позже в правительстве уточнили, что подобная идея не прорабатывается. «В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — заявил представитель Хуснуллина.

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