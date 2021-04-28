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В правительстве прокомментировали идею объединения регионов

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Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

В правительстве не прорабатывают идею объединения регионов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя вице-премьера Марата Хуснуллина.

Отмечается, что в ходе заседания правительства заместитель председателя правительства не поднимал данный вопрос.

«В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — прокомментировал идею представитель Хуснуллина.

27 апреля вице-премьер правительства заявил о слишком большом числе регионов России. По его мнению, существующий принцип деления России на регионы «неправильный», такое их количество стране не нужно.

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