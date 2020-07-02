Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно закрыт еще в конце мая. Проведение референдума по объединению регионов также не планируется. Однако, по словам Бездудного, в силе остаются совместные экономические темы двух субъектов. В частности, речь идет о проекте глубоководного порта «Индиго» и планов, связанных с освоением Арктики.

Глава округа также отметил, что именно настроения жителей НАО, не хотевших объединяться с соседней областью, повлияли на результаты голосования по поправкам к Конституции. Там против принятия изменений проголосовали 55,25 процента граждан. «Эти настроения у жителей НАО были очень серьезными», — добавил Бездудный. Его мнение разделяет и глава Заполярного района Виктор Ильин.

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13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить регионы. Позже в рабочей группе предложили включить в состав нового субъекта также Республику Коми.

Однако главы Республики Коми Владимир Уйба ранее также высказывался против присоединения. По его словам, такая инициатива должна исходить от жителей всех субъектов, которые планируется объединить.

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