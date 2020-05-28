Опровергнут референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого округа

Референдума об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не будет. Информацию о проведении народного голосования опроверг глава рабочей группы по объединению субъектов России от НАО Матвей Чупров, передает РИА Новости в четверг, 28 мая.

По его словам, принято решение развивать Архангельскую область и Ненецкий округ в рамках макрорегиона. «Без политических объединений», — подчеркнул он.

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13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить регионы. Позже в рабочей группе выдвинули предложение включить в состав нового субъекта также Республику Коми.

Чупров отмечал, что области связаны исторически и географически, а объединение позволит реализовать масштабные экономические проекты.

В ЦИК России заявили, что в соответствии с законодательством необходимо провести референдум. Сообщалось, что голосование может пройти в сентябре текущего года.

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