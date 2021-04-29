Врач рассказал о влиянии времени рождения человека на всю его жизнь

Врач-терапевт Тристан Коллазо (Tristan Collazo) прославился в TikTok после ролика, в котором рассказал, что каждый ребенок в семье выбирает разные роли в жизни неслучайно. Как сообщает Daily Mirror, видео набрало более восьми миллионов просмотров.

В записи специалист сообщил о влиянии времени рождения человека на всю его жизнь. По словам терапевта, у медиков существует концепт, который заключается в том, что порядок появления детей на свет влияет на то, как они будут себя вести не только в детстве, но и во взрослом возрасте.

Так, Коллазо сообщил, что первый ребенок будет более ответственным и во многом помогать, а также, скорее всего, станет перфекционистом в будущем. По мнению врача, это связано с тем, что именно старший обычно становится ребенком, которого родители и родственники хотят сделать лучшим.

В результате второй ребенок, желая получить внимание к себе, начинает конкурировать с первенцем. Поэтому эти дети, уверен специалист, пытаются добиться не меньших успехов, чем старший брат или сестра. «Из-за этого они зачастую лучше готовы к жизни, имеют желание соревноваться, лучше идут на договоренности, способны радовать людей и открыты к изучению новых навыков», — заметил Коллазо.

Хуже всего себя чувствует ребенок, который оказывается средним, между старшим и младшим — это вызывает обиду и разочарование, уточнил терапевт. Он подчеркнул, что таким детям нелегко порадовать родителей, особенно если семьи небольшие.

При этом в случаях, когда младший ребенок появляется в семье сильно позже старших, он обычно ощущает себя единственным в семье, так как остальные уже подрастают и становятся независимыми от родителей. Коллазо заключил, что в итоге такие дети более зависимы от родственников, но все равно любознательны.