Блогерша нашла «подтверждение» теории о симуляции реальности

Блогерша из соцсети TikTok с ником catarroseco опубликовала ролик, посчитав его «подтверждением» теории о симуляции реальности. Видео набрало почти 1,5 миллиона просмотров за несколько дней, и многие сначала не поверили в реальность публикации.

Жительница Аргентины опубликовала видео, на котором запечатлела дом напротив, а затем показала, как он отражается в ее окне. Между ними блогерша обнаружила важную разницу. И в реальности, и в отражении был виден невысокий дом с черепичной крышей, небо и деревья. Однако только в отражении были заметны облака.

В оригинале облаков не было видно с места, откуда девушка вела съемку. «Доказательство того, что мы живем в симуляции. Объясните кто-нибудь, где облака?» — написала она в описании к посту.

Некоторые зрители согласились с девушкой и посчитали, что это странная ситуация и что подобное заставляет задуматься о том, что такое реальность. Однако нашлись и те, кто указал блогерше на то, что это оптическая иллюзия. Они объяснили, что девушка находится слишком низко по отношению к дому, поэтому не видит облака — они расположились за строением, а отражение идет под углом.