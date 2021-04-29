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Посетителей кафе в Китае решили штрафовать за оставленную в тарелках еду

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Фото: Globallookpress.com

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о борьбе с пищевыми отходами. Теперь клиентов, которые не доели блюдо в китайских кафе, смогут штрафовать, сообщает «Синьхуа».

Согласно новому закону, поставщики услуг общественного питания смогут взимать с клиентов, которые оставляют чрезмерное количество пищевых отходов, плату за утилизацию. Насколько большим окажется штраф и как будет проходить взыскание — пока неясно.

«Закон установит определение пищевых отходов и назначит ответственные органы, которые будут контролировать реализацию проекта», — сказала пресс-секретарь комиссии Занга Тевейя. Согласно отчету, основанному на общенациональных полевых исследованиях, ежегодно в Китае производится около 18 миллиардов килограммов пищевых отходов.

В августе 2020 года сообщалось, что в некоторых китайских городах хотят установить ограничения на количество еды, которую люди могут заказывать в ресторанах. Такое решение связано с увеличением пищевых отходов и ростом цен на продукты в стране.

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