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Россиянин оставил автомобиль на железнодорожных путях и скрылся

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Подмосковье поезд врезался в оставленный на железнодорожных путях автомобиль. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 2 мая в Сергиево-Посадском городском округе. Водитель внедорожника российского производства бросил машину на рельсах, после чего скрылся.

В результате столкновения пострадавших не было, железнодорожное сообщение не прекращалось. Автомобиль получил незначительные повреждения.

В июле 2020 года в подмосковных Мытищах россиянин напал на таксиста, отобрал его машину и попал на ней под поезд. Таксиста госпитализировали из дома на Новомытищинском проспекте с многочисленными ранениями грудной клетки и шеи, угонщик оказался в больнице с переломом таза.

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