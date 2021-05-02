Россиянин оставил автомобиль на железнодорожных путях и скрылся

В Подмосковье поезд врезался в оставленный на железнодорожных путях автомобиль. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 2 мая в Сергиево-Посадском городском округе. Водитель внедорожника российского производства бросил машину на рельсах, после чего скрылся.

В результате столкновения пострадавших не было, железнодорожное сообщение не прекращалось. Автомобиль получил незначительные повреждения.

В июле 2020 года в подмосковных Мытищах россиянин напал на таксиста, отобрал его машину и попал на ней под поезд. Таксиста госпитализировали из дома на Новомытищинском проспекте с многочисленными ранениями грудной клетки и шеи, угонщик оказался в больнице с переломом таза.