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Число погибших при обрушении метромоста в Мехико возросло до 20

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Фото: REUTERS / HENRY ROMERO

Число погибших при обрушении метромоста в Мехико возросло до 20. Об этом сообщила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, пишет Milenio.

Среди погибших есть несовершеннолетние. Также сообщается о 49 госпитализированных пострадавших, семь из которых в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 15 погибших и более 70 пострадавших.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 мая, около 22:30 по местному времени (6:30 вторника, 4 мая, по Москве) на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos, обрушился метромост в момент, когда по нему проходил поезд. Причиной происшествия стало столкновение автомобиля с одной из опор сооружения.

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