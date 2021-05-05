Секс-рабынь в борделе удерживали с помощью жертвоприношений и обрядов вуду

В американском Лас-Вегасе полицейские накрыли бордель, в котором секс-рабынь силой удерживали с помощью жертвоприношений и обрядов вуду, не давая женщинам покинуть бизнес. Об этом сообщает Daily Star.

Правоохранители на протяжении шести месяцев вели операцию, выявляя происходящее в борделе и ответственных за это людей. Так, они задержали хозяйку заведения, 30-летнюю Жасмин Руссо-Мартинес.

Затем полицейские провели обыск, в ходе которого обнаружили в здании нечто похожее на «вуду-святилище», залитое кровью. «Стены комнат тоже были в крови. На стенах гаража тоже было что-то заляпанное кровью», — говорится в отчете.

Сами же секс-рабыни, которые работали в борделе на бесправном положении, обвинили хозяйку в колдовстве. Та проводила обряды жертвоприношения, а девушек угрожала проклясть, если те сбегут. Она также утверждала, что одна проститутка, совершившая побег, вскоре после этого получила смертельное ранение.

Руссо-Мартинес на допросе заявила, что будет отвечать «только перед богом». Суд над женщиной пройдет 6 мая.

В декабре сообщалось, что самая дорогая проститутка США Элис Литтл подала в суд на власти штата Невада из-за отсутствия работы. В регионе с 17 марта закрыты публичные дома, при этом работа сопутствующих заведений, таких как массажные и спа-салоны, возобновлена.