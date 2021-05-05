Финансист назвал способ накопить капитал с зарплаты

Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков назвал агентству «Прайм» способ накопить капитал на 10 процентов с зарплаты.

По его словам, внутреннее сопротивление будет куда меньше, если откладывать 10 процентов от зарплаты, но каждый месяц, чем, например, 50 процентов, но за один раз. Так, в любом бюджете можно найти до 20 процентов «утекающих» денег, которые ни на что содержательное не тратятся.

«Урезать свои потребности сильно не придется, а отказаться от ежедневного кофе по дороге на работу, спонтанных покупок на кассе супермаркета или неиспользуемых подписок в смартфоне будет полезно», — сказал финансист, добавив, что для того, чтобы начать формировать сбережения, необходимо более четко представить свою цель.

Как считает эксперт, сложный процент в долгосрочной перспективе способен творить чудеса. Так, проценты будут начисляться на проценты и генерировать новые деньги, и первоначальные 10 процентов дохода способны за 15-20 лет превратиться в прочный фундамент вашей дальнейшей жизни.

При этом тем людям, которые пока не закрыли важнейшие краткосрочные потребности, о пассивном доходе через 20 лет думать сложно, поэтому подходящей для них формулой будет сперва закрыть сиюминутные потребности, одновременно с этим формируя «финансовую подушку», потом закрыть среднесрочные вопросы вроде образования детей через 10 лет или обновления интерьера.

Ранее стало известно, что россияне накопили триллионы рублей на «черный день». За прошлый год доля налички в денежном обращении выросла на 30 процентов (до 2,9 триллиона рублей).