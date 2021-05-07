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В Турции заявили о возобновлении переговоров с США по F-35

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Истребитель F-35
Истребитель F-35
Фото: Reuters

Власти Турции заявили о возобновлении переговоров с США по вопросу программы истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, Анкара получила письмо от Вашингтона с намерениями решить проблему с производством F-35.

«Мы уже говорили о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке быть исключена из программы F-35. И последнее письмо США подтвердило нашу правоту», — отметил чиновник.

Ранее в апреле стало известно, что США запретили Турции производить истребители F-35 из-за покупки российских систем ПВО С-400. Соединенные Штаты расторгли подписанный в 2007 году совместный меморандум и подписали его повторно с оставшимися участниками программы: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

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