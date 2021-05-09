Мир
 
Последние новости
Российская армия получит невидимую «Дрель»
Создатель «Бессмертного полка» рассказал о худшем участнике акции
Путин произнес самую длинную речь ко Дню Победы за свою карьеру
В Сочи нашли замену дорогому жилью
Названа причина возгорания военной машины на параде в Кемерово
Российский радиоведущий умер после травмы на строительной базе
В Индии зафиксировали вспышку «черной плесени» у переживших коронавирус
Пост украинского игрока «Зенита» о Дне Победы вызвал споры среди подписчиков
Собчак задумалась о замене парада Победы
Новости партнеров
Прослушать новость

Финляндия возобновит железнодорожное сообщение с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Wei Xuechao / Globallookpress.com

Правительство Финляндии планирует возобновить железнодорожное сообщение с Россией на время чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает РИА-Новости.

Отмечается, что поезда из Хельсинки в Санкт-Петербург могут быть запущены к датам проведения чемпионата Европы по футболу в июне 2021 года. Правительство примет решение о возобновлении сообщения в среду, 12 мая.

Тем не менее к поездкам будут допущены только разрешенные категории граждан. На данный момент из-за пандемии коронавируса перемещение туристов между двумя странами ограничено как Россией, так и Финляндией.

Ранее в мае сообщалось о выявлении санитарными службами 11 случаев COVID-19 среди членов экипажа судна Valencia Express, прибывшего из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Инфицированные были изолированы, а тех, с кем они контактировали, поместили на карантин на судне.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На прибывшем из России в Хельсинки судне выявили 11 случаев COVID-19
Жители Финляндии начали массово умирать из-за неизвестного наркотика
Новый штамм коронавируса обнаружили в соседней с Россией стране