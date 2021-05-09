Финляндия возобновит железнодорожное сообщение с Россией

Правительство Финляндии планирует возобновить железнодорожное сообщение с Россией на время чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает РИА-Новости.

Отмечается, что поезда из Хельсинки в Санкт-Петербург могут быть запущены к датам проведения чемпионата Европы по футболу в июне 2021 года. Правительство примет решение о возобновлении сообщения в среду, 12 мая.

Тем не менее к поездкам будут допущены только разрешенные категории граждан. На данный момент из-за пандемии коронавируса перемещение туристов между двумя странами ограничено как Россией, так и Финляндией.

Ранее в мае сообщалось о выявлении санитарными службами 11 случаев COVID-19 среди членов экипажа судна Valencia Express, прибывшего из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Инфицированные были изолированы, а тех, с кем они контактировали, поместили на карантин на судне.